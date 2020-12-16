BAC蛋糕的〈黑嘉侖草莓巧克力蛋糕〉華麗回歸，6吋售價950元，全台門市和官網皆可訂購，切片單塊170元，只限台北忠孝SOGO巧克力體驗店販售。（圖／BAC蛋糕）

〈PABLO〉在12月推出3層內餡的〈經典款草莓派對聖誕起司塔〉，除有原味起司塔內餡外，還鋪上一層綜合莓果凍及鮮奶油卡士達，最後再放上的當令草莓及藍莓，12月全門市季節限定販售。（圖／PABLO）

〈大苑子〉的〈莓好相遇〉強勢回歸，滿滿18顆每日配送的新鮮草莓，佐以特A級許慶良鮮乳製作成冰沙，還吃得到漂浮在粉色冰沙上的多顆新鮮、安全的鑽石級草莓。（圖／大苑子）

國賓飯店〈Corner Bakery 63〉國賓麵包房，推出6吋的〈聖誕紅酒草莓慕斯蛋糕〉，中心填入以法國愛樂薇奶油乳酪製成的起士布蕾，再鋪上混合波特紅酒而成的草莓慕斯，最後於光滑淋面上妝點鮮嫩欲滴的草莓。（圖／台北國賓飯店）

〈早餐女王Sarabeth's〉以「莓好New Yea」為主題設計的〈遇見莓好〉覆盆莓酪奶煎餅，以層層堆疊的酪奶煎餅，以及手工調製而成的覆盆莓果粉紅奶油霜，讓耶誕老公公身穿鮮嫩欲滴的「草莓衣」，再淋上楓糖糖漿呈盤。（圖／Sarabeth's）

Corner Bakery 63國賓麵包房推出的〈海鹽焦糖聖誕杯〉，選用質地綿密的日本kiri起士鋪底，夾入海鹽焦糖醬，再蓋上濃醇的起士慕斯與當季草莓，海鹽的鹹味更襯焦糖的香甜。（圖／台北國賓飯店）

〈好丘〉厚醬貝果「極」系列推出〈莓力極限〉，邀請貝果控與好友分享一起過聖誕。（圖／好丘）

侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點今年的耶誕限定款蛋糕，口味上特別選用巧克力控無法抗拒的法芙娜草莓巧克力搭配新鮮草莓。（圖／侯布雄法式茶點沙龍）

酸酸甜甜的滋味，鮮嫩欲滴的心形，草莓，像極了愛情。今年的草莓季提前到來，坊間各式草莓甜點蛋糕開始上架開賣，連巧克力、貝果和煎餅，以及舒芙蕾、起司塔等都能和當令草莓攀親帶故以形色味，勾引食客眼球、挑逗吃貨味蕾。

〈好丘〉厚醬貝果「極」系列，挑戰抹醬餡料的極限，特製內餡增量66％，打造整顆共6.5公分厚的新品〈莓力極限〉，為迎接聖誕，好丘於台中新光店開賣豪華限量的〈莓力極限〉，並推出連續17天厚醬貝果買一送一的獨家優惠，每日限量送出10名。

〈好丘〉的〈莓力極限〉在豐厚的奶油乳酪上鋪滿7顆草莓，搭配藍莓與濃郁綿密的蜂蜜奶油乳酪抹醬，酸甜不膩口的特製莓果內餡混搭苦甜巧克力製成的可可風味貝果，為華麗馥郁的冬季限定。

〈BAC蛋糕〉經典號〈黑嘉侖草莓巧克力蛋糕〉華麗回歸，6吋售價950元，全台門市和官網皆可訂購，切片單塊170元，只限台北忠孝SOGO巧克力體驗店販售。BAC是以獨特的苦甜黑巧克力與新鮮草莓、黑嘉侖和覆盆子做搭配，微苦微甜微酸的多滋味，豐富〈黑嘉侖草莓巧克力蛋糕〉的層次感。一入口就能嚐到濃郁滑順的苦甜巧克力，還可以嚐到新鮮、大粒的草莓果肉，酸甜交錯草莓香，滿足最愛草莓的草莓控女孩。

〈PABLO〉12月除推出3層內餡的〈經典款草莓派對聖誕起司塔〉，還有塔面草莓滿到「站不住」的〈『豪華版草莓派對聖誕起司塔〉強勢回歸，前者除有經典原味起司塔內餡外，還鋪上一層綜合莓果凍及鮮奶油卡士達，最後再放上令人垂涎欲滴的當令草莓及藍莓，全門市季節限定販售。草莓控更豪邁的選擇是〈豪華版草莓派對聖誕起司塔〉6吋直徑15公分的塔面上滿滿的堆疊22顆超級大草莓，讓人直呼草莓好擠。

鮮果飲連鎖品牌〈大苑子〉，消費者詢問度爆表的鑽石級草莓飲品販售已擴及全台，且〈莓好相遇〉已強勢回歸，滿滿18顆每日配送的新鮮草莓，佐以特A級許慶良鮮乳製作成冰沙，還吃得到漂浮在粉色冰沙上的多顆新鮮、安全的鑽石級草莓，超夢幻鮮果咀嚼系，著時新鮮是口感滿分的關鍵！而大苑子冬季限定的人氣商品〈莓好時光〉與〈莓好花漾〉在全台門市皆可購買得到。

國賓大飯店旗下〈Corner Bakery 63〉國賓麵包房，迎接聖誕節出一系列節慶甜點，包括歐洲節慶傳統麵包「史多倫」、「義大利水果麵包」為聚會增添暖香，另外也推出兩款六吋蛋糕〈聖誕紅酒草莓慕斯蛋糕〉與〈舒芙蕾乳酪奶油聖誕蛋糕〉，以及〈海鹽焦糖聖誕杯〉與〈紅莓巧克力聖誕杯〉 兩款聖誕杯。六吋的〈聖誕紅酒草莓慕斯蛋糕〉外型搶眼，中心填入以法國愛樂薇奶油乳酪製成的起士布蕾，再鋪上混合波特紅酒而成的草莓慕斯，最後於光滑淋面上妝點鮮嫩欲滴的草莓，入口時滿滿的莓果酸香從舌尖迸發，融合著濃醇奶香與紅酒微酸口感。「海鹽焦糖聖誕杯」選用質地綿密的日本kiri起士鋪底，夾入海鹽焦糖醬，再蓋上濃醇的起士慕斯與當季草莓，海鹽的鹹味更襯焦糖的香甜。

〈紐約早餐女王Sarabeths〉推出美味與視覺兼具的〈遇見莓好～覆盆莓酪奶煎餅〉，此季節限定甜品是採用層層堆疊的酪奶煎餅，以及手工調製而成的覆盆莓果粉紅奶油霜，還有穿著草莓衣的耶誕老公公搭配，並淋上楓糖糖漿，口感濕潤醇厚，配上酸酸甜甜的果香，剛出爐的煎餅，內餡散發出陣陣濃郁的奶香味撲鼻而來。

侯布雄法式茶點沙龍／精品甜點SALON DE THE ／LA BOUTIQUE de Joël Robuchon，延續往年經典布列斯式烤雞大餐與季節限定的樹幹蛋糕；甜點主廚桑原涼介造充滿驚喜與創意的耶誕限定蛋糕。耶誕限定款─香柚莓果樹幹蛋糕 、聖誕公公、耶誕白雪，藉由此三款蛋糕為這個歡樂的節慶裡傳遞喜悅與祝福。外型上加入可愛的麋鹿、聖誕老公公及雪人造型裝飾，大人小孩都融化；在口味上特別選用巧克力控無法抗拒的法芙娜草莓巧克力搭配新鮮草莓，一口咬下幸福滿滿，還有清爽滋味的檸檬馬鞭草慕斯搭配酸甜葡萄柚果凍及達克瓦茲蛋糕多層次口感令人驚艷。

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