推特15日（周二）宣布，由於直播視訊應用程式（App）Periscope使用人數下滑以及支援成本高昂，因此決定關閉該項服務。

推特表示該款行動App已處在無法繼續維護模式狀態，目前Periscope的核心功能已經整合至推特，擬於2021年3月從App商店下架。

推特在2015年收購Periscope，有鑑於推特已建造自身影片服務，也讓Periscope作為獨立App顯得多餘。另據Sensor Tower指出，Periscope今年以來全球下載約680萬次，較去年同期縮減7％。

(工商 )