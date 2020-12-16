資策會產業情報研究所（MIC）15日舉辦「2021高科技產業前瞻趨勢」記者會，資深產業顧問洪春暉認為，疫情加速產業數位轉型，驅動數位經濟時代來臨，未來不僅資通訊（ICT）產業將出現新一波發展契機，非ICT產業亦將迎接因數位轉型帶來的新興機會與挑戰。

面對全球疫情狀況仍具高度不確定性，資策會MIC從總體環境、產業、技術與應用等面向切入，剖析明年ICT產業的關鍵趨勢。洪春暉表示，隨著新興技術疊代演進、智慧應用普及與產業生態系改變等因素帶動下，數位科技將逐漸擴散至各產業的應用。

洪春暉指出，明年首要關鍵趨勢為疫情下各產業的數位轉型，特別是製造、服務、醫療、教育及娛樂等領域，在疫情壓力下為了防疫，不得不運用雲端、遠距科技、擬真科技與數位供應鏈平台等數位科技進行轉型。

洪春暉認為，上述數位科技在疫情後，有機會因技術與應用趨於成熟被產業大量採用，加快傳統產業數位化進度，觸發進一步的數位轉型契機。如雲端與遠距應用帶動精準行銷技術演進與風潮，雲服務興起帶動雲數據平台服務，可透過代管方式簡化企業數據處理流程。

而多元應用的發展，則有賴新興技術的疊代發展。資策會MIC指出，過去ICT技術演進多呈現單向、線性突破，但人工智慧（AI）、網路通訊與邊緣運算等新興技術可疊代推動，使近期技術較過去傳統ICT技術進展更快速，更快達到商業化應用水準。

而明年將是5G普及關鍵年，手機品牌業者與電信業者將大量推出5G產品與服務，包括一般電信與企業專網，預期將帶動5G應用風潮。隨著各大業者力推5G產品、應用與服務，產業將出現更多開放式生態體系，尤其是通訊網路系統的Open RAN生態系。

資策會MIC指出，在各產業、各生活領域陸續導入ICT技術之際，資安議題更顯重要，在萬物聯網環境下，近年大型企業工控系統／營運技術（ICS/OT）遭駭事件頻傳，使企業對OT資安需求將大幅提高，將帶動OT資安服務化和IT/OT一體的資安防護趨勢。

(時報資訊)