健和興(3003)自結前11月每股稅前盈餘為2.75元，健和興受惠於綠能及電動車成長趨勢，明年營運不看淡，健和興表示，第4季業績可望優於第3季，明年上半年有機會比今年上半年好，期待明年業績比今年好。

健和興以生產綠能電工、(電動)汽機車、家電端子及連接器產品為主，其中綠能/電工產品包括：電力、電源及信號傳輸、電工連接器，主要應用於輸電系統及變壓系統(合稱配電系統)，機械設備控制系統連接用電智能電網、4G/5G基地台、工業4.0、自動化與無人工廠；在家電連接器方面，健和興主攻家庭電網、PC的周邊應用產品、白色家電、視訊及音訊產品。

在汽機車連接器部分，健和興致力將產品由端子走向汽車關鍵零件，針對電動車輛與充(換)電系統產業研發整體性新產品，目前產品包括應用於車輛之電力及訊號傳輸、儀表板、前後照鏡燈、電動窗、音響、車燈、電源控制、電動車及充電槍等，並已成為美國知名電動車大廠供應商。

近幾年包括台灣在內，全球積極發展太陽能等綠能產業，且油電混合車及電動車興起，在綠能電工及電動汽機車產品出貨逐步放量下，推升健和興業績穩定成長，健和興自結11月營收達3.19億元，較去年同月成長近10%，創下歷年同月新高，並連續兩個月創今年單月新高，單月營業淨利為6246萬元，較上月及去年同月分別成長9.03%及20.58%，稅前盈餘為5267萬元，較上月稅前盈餘躍升154%，以目前實收資本額15.57億元計算，單月每股稅前盈餘為0.34元，累計前11月營收為30.12億元，較去年同期營收小幅衰退，每股稅前盈餘為2.75元。

健和興表示，由於今年上半年基期較低，明年上半年有機會比今年上半年好，若新冠肺炎疫情能獲得控制，期待明年業績比今年好。

(時報資訊)