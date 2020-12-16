台南市12月16日新增1例境外移入登革熱病例，截至目前，台南累計7例境外移入。第7例為安定區20多歲女性菲律賓籍外籍移工，12月14日經桃園機場檢疫站採檢登革熱NS1快篩陽性，隨後前往衛生福利部桃園醫院隔離治療，16日研判陽性，由於未進入社區，故不需進行戶內戶外化學防治。

登革熱防治中心許以霖主任表示，現已進入秋冬氣候，病媒蚊更易趨往室內、水溝溫暖處所避寒，提醒民眾持續每週巡查居家環境，做好「巡、倒、清、刷」及環境整頓，清除積水容器及防蚊措施，嚴防本土登革熱疫情發生的風險。

若民眾規畫至東南亞及南亞國家旅遊或探親，請出國前做好居家環境積水容器清除及倒置，出國活動時做好防蚊自主管理，身體裸露部位塗抹衛生福利部核可的防蚊藥品，長時間在戶外活動時，建議穿著長袖衣褲避免蚊蟲叮咬，返國後14日內，應密切留意自身健康情況。如出現發燒、頭痛、肌肉關節痠痛等疑似症狀，勿自行服藥請儘速就醫並主動告知醫師旅遊史，讓衛生機關及時採取防治措施，避免疫情擴大。

(中時 )