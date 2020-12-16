左鎮區公所８人座長照交通車也已購入，將提供長輩就醫接送服務。（左鎮區公所提供／劉秀芬台南傳真）

楠西區公所購買中型巴士，有一無障礙座位。（劉秀芬攝）

楠西區公所購買中型巴士，有一無障礙座位。（劉秀芬攝）

為協助長照服務資源不足偏鄉地區民眾就醫，台南市楠西、左鎮、南化、龍崎區申請衛生福利部補助，購置中小型接送車輛，提供免費或公車票價計算，接送65歲以上老人及身心障礙、中低收入者就醫，預計明年1月正式上路，南化區公所日前更有兩名民眾試坐，未來偏鄉民眾就醫更方便了。

衛福部去年7月推出「長照服務資源不足地區交通接送量能提升試辦計畫」，台南市有4個偏鄉符合補助標準，市府社會局立即召開會議，協助楠西、左鎮、南化、龍崎區公所送件申請。

楠西等4鄉鎮位於台南山區偏鄉，人口老化，青年外移，以南化區為例，從關山里到台南市就醫開車就要兩個小時；楠西區居民外出就醫還要先坐車到玉井換車，再坐1小時20分才能到台南市區。

台南市府為服務偏鄉民眾，由公所購車開辦偏鄉醫療接送服務，目前4公所車輛都已到位，楠西區斥資269萬購買中型巴士，補助不足額由當地玄空法寺贊助經費，司機已就職；左鎮、南化、龍崎則是8人座廂型車，正招募司機中，預計1月都可上路。

楠西區公所經過評估，因區內有奇美醫院接駁車，因此目前計畫每周兩天免費接送低收、中低收入戶至成大醫院就醫，若接送回程時間延誤遇中午用餐時間，更有便當補助，由公所找贊助費用；其他未安排時間彈性運用，先試行幾個月再滾動檢討。

依衛福部規定，長照專車接送對象為偏鄉聘請外籍看護工提供照顧之失能者；65歲以上老人、55歲以上原住民；使用住宿市機構服務之失能者等資格，但公所亦可視情況彈性運用；左鎮、龍崎、南化區公所都提供到府接送服務，南化公所固定就醫路線甚至有安排到衛生福利部旗山醫院，老人家要到據點共餐等，也可以提出需求，都只要以公車票價計費。

(中時 )