南韓女星李英愛演藝成績斐然，2003年更因主演夯劇《大長今》而在亞洲迅速走紅，被認為是「南韓第一美女」，而她結婚生子後，將重心放在家庭上，直到這兩年才復出接戲，甚至開了社群帳號，讓粉絲得以一窺女神私下模樣，最近她就上傳了平時沒上妝的模樣，大素顏入鏡，讓眾網友看傻眼。

李英愛年輕時積極拚事業，知名度遍及全球，直到38歲時，感情才有了結果，嫁給旅美韓僑鄭浩英，婚後生了一對龍鳳胎，再推出演藝作品，已經是相隔8年後，而她這段時間像喝了防腐劑一般，外型上幾乎沒什麼差異，讓人見識到她凍齡的本事。

年近半百的李英愛大方公開素顏照，這些年外貌幾乎維持不變，凍齡之術超強大。(取材自李英愛IG)

事實上李英愛多年來，始終作為韓系頂級保養品「后WHOO」的代言人，即使李英愛再一年就要50歲了，但品牌方毫無意思要將她換掉，李英愛每年拍的廣告照，無論身材還是臉蛋，始終維持著「發光狀態」，無疑是保養品牌最佳代言人。

李英愛曾在IG大方分享素顏自拍照，臉上毫無修飾妝點，鏡頭靠得很近，但她除了眼尾些微的魚尾紋，但膚況白皙Q彈，看不太出歲月的痕跡，她過去也表示，凍齡的關鍵是「內外兼具」，除了勤作保養，她會調整內心狀態，盡可能享受自己的每個身分，放鬆心情，開心跟家人生活，即是笑多了會有皺紋也沒關係，覺得享受人生、珍惜當下才是最重要的。

(中時新聞網)