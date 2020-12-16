警六分局特別製作交通安全宣導防疫口罩，並印製「路口停讓」圖樣及宣導標語，深獲學生、鄰里民眾喜愛，直呼「揪感心」! （警方提供／陳世宗台中傳真）

台中市警六分局為加強防制交通事故，特由分局長盧廷彰率交通組承辦員警親自前往警廣台中分台，於節目「945會客室」中向聽眾朋友說明針對轄區學校周邊之肇事熱時、熱點，籲請用路人「路口慢看停」、「行車多禮讓」。

警方指出，市警六分局運用大數據分析轄內A1(死亡)交通事故發現，肇事車種自小客及機車各占了約三成，但死傷率自小客為5％，機車卻高達30％，足足高了6倍；盧分局長亦在節目中籲請聽眾朋友騎乘機車戴上全罩式安全帽，可加強保護頭部安全，另應深植防禦駕駛之觀念，勿在車陣中隨意穿梭、搶快。

警方表示，警方為加強宣導成效，警六分局特別製作交通安全宣導防疫口罩，於防疫口罩上印製「路口停讓」之圖樣及宣導標語，於社區治安座談、各級學校之宣導活動中發放，除宣導交通安全觀念外，亦提醒民眾於防疫時期應勤洗手，出入公眾場所應佩戴口罩等防疫措施，深獲學生、鄰里民眾之喜愛，直呼「揪感心」!

警方強調，市警六分局籲請民眾駕車轉彎時務必要注意車前有無行人通行，車輛轉彎時容易受A柱死角影響而遮蔽行車視線，提醒駕駛在轉彎時能左右擺頭，確認路口安全無虞再行通過，如有行人通行也一定要禮讓行人不要搶快，否則除了容易發生交通事故外，亦會被警方開罰傷了荷包。

(中時 )