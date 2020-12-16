新台幣開盤強升1.8角 為28.28元 09:302020/12/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台幣今一開盤就勁升。(本報系資料照片) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.28元開盤，升1.8角。 新台幣兌美元開盤交易區間為28.14元至28.28元。1091216 新台幣盤中勁揚3.1角 續寫近23年半新高 群龍無首 萬四大關多空攻防 (中央社) #開盤 #新台幣 #兌美元匯率 #交易 #今天 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 操盤心法－年底漲多震盪換手，有利元月效應行情 04:102020/12/16 證券．權證 2021景氣穩健股 外資連5買 04:102020/12/16 證券．權證 鎳價創14個月新高 鋼鐵股成頂梁柱 04:102020/12/16 證券．權證 陸11月外匯占款轉正 終結9連降 04:102020/12/16 產業財經 新台幣升不停 盤中再創23年半新高 16:192020/12/15 財經 迎戰純網銀 國銀分行數位化 04:102020/12/16 投資理財 敵意併購日盛金 金管會點名五金六銀夠格 04:102020/12/16 金融．稅務 趁升值解套 DBU人民幣存款 創81個月新低 04:102020/12/16 金融．稅務 美鋼鐵廠喜迎訂單 報復性成長 04:102020/12/16 全球財經 《電機股》喬福在手訂單約2億元 排程4至5個月 09:432020/12/16 財經 《期貨》三大期指全紅 12月台指期開高114點 09:092020/12/16 財經 財經熱門新聞 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 要聞 震撼！台積電大將蔣尚義明年回鍋中芯 陸媒爆內幕 - 財經 中芯爆內鬨！不爽蔣尚義回鍋 CEO梁孟松憤而請辭 - 要聞 中美競爭最終結局？哈佛學者：美領導聯盟上風但中國經濟最強 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。