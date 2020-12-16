台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以28.28元開盤，升1.8角。

新台幣兌美元開盤交易區間為28.14元至28.28元。1091216

新台幣盤中勁揚3.1角 續寫近23年半新高
群龍無首 萬四大關多空攻防

(中央社)

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