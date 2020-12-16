新竹邱姓男子上月6日闖中橫便道德基管制站後，疑墜落邊坡失聯，在警、消練續搜救40天後，今（16）日在台8線1.3k谷關對面廢棄電廠的山洞被尋獲；警消表示，發現人的地點是已規劃的搜救區域，過去曾搜尋過該處但沒發現人，不排除邱男在失蹤時四處躲藏並趴趴走到處移動，導致不易找到人。

找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

一名楊姓獵人昨晚10時在臨37便道1.3K對面山洞內發現邱男，台中消防局派遣和平、谷關及第二大隊搜救，據《聯合新聞網》報導，邱男被發現的山洞過去曾規劃搜救，但未尋獲人，該處是台電廢棄宿舍的後山，有許多取水口及山洞，不易搜尋，不排除邱男在搜救過程有移動位置，才導致曾規劃搜救區域未尋獲。

和平分局谷關派出所員警及和平消防分隊人員，連夜溯溪前往搜尋，在今天凌晨1點多終於在山洞尋獲邱男，邱男失蹤40天，兩頰凹陷、骨瘦如材，搜救人員立即取出礦泉水及餅乾供邱男充飢，並詢問其身體是否有受傷。邱男表示，戴安全帽跳下溪谷時，腳部受傷，但已經好了。搜救人員隨後將邱男送往東勢農民醫院就醫，家屬也隨後趕到現場。

警消表示，發現人的地點是警、消搜救區域，過去曾搜尋該處沒發現人，認為邱男在失蹤時曾到處移動。（圖／警方提供）

邱男失蹤後，家屬心急如焚，懸賞50萬元尋人，並於12月8日至台中地檢署按鈴申告和平分局谷關所長王繼生救援不力，但王所長仍不放棄搜救行動，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至12月16日止共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於讓邱男一家團圓。邱男姐姐表示，將對王所長撤告同時對警方道歉，感謝所有搜救人員及警消同仁。

(中時新聞網)