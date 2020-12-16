泰福-KY(6541)與加拿大商業夥伴Mint Pharmaceuticals Inc.，簽訂生物相似藥TX01加拿大地區具有法律約束力的主要條款(Term Sheet)銷售合作契約。此授權銷售將增加公司整體獲利及長期價值，對公司財務業務有正面影響。今日股價開高，晨盤漲幅約2.3%。

就在泰福生技與加拿大商業夥伴談妥授權案的同時，加拿大衛生部在美國時間12/14晚間，發函表示接受泰福生技在上個月送出的藥證申請補充資料，這也代表著泰福生技在獲得加拿大藥證的歷程上，又往前邁了一大步。根據加拿大衛生部的規定，審查藥證需約180天的時間。

據IQVIA市場調查公司統計，治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症TX-01(原廠參考藥物為 Neupogen)(Filgrastim)，相關產品在加拿大市場規模，截至2020年6月的過去12個月銷售額為1億2300萬加幣。

Mint Pharmaceuticals Inc.是一家總部位於加拿大安大略省Mississauga市的學名藥公司，目前積極布局美國市場的泰福生技公司，因為加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，因此對於已經開始在美國打基礎的泰福而言，藉由與商業夥伴合作，就能開闢另一個市場，這也將讓泰福生技，逐步完成攻佔北美版圖的市場布局。

(時報資訊)