連鎖餐飲集團揚秦(2755)今（16）日以每股60元轉上櫃掛牌交易，開盤即以上漲18.33％的71元最高點開出，換算抽到股票的投資人一張獲利率達近18％。隨後漲勢雖見收斂，仍維持逾10％漲幅，蜜月行情甜蜜。

揚秦上櫃前公開承銷現增新股1700張，其中1360張以每股48元底價競價拍賣，於2日完成開標。合格投標數量5938張、投標倍數達4.37倍，得標價格介於71.1～92.8元，得標均價為73.82元，較競拍底價溢價達約53.79％。

揚秦後續425張新股於4～8日辦理公開承銷，每股承銷價訂為60元，共吸引超過24.13萬筆申購單參與，中籤率僅0.17％。今日以每股60元正式轉上櫃掛牌交易，實收資本額將自1.8億元增至2億元。

揚秦旗下擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，截至11月底，麥味登全台共834家門市，炸雞大獅全球共27家，包括全台19家、海外18家，REAL在台設有5家直營店。

揚秦今年營運表現未受新冠肺炎疫情太大影響，2020年前11月自結合併營收13.49億元、年增達13.74％。前三季稅後淨利0.48億元、仍年增4.48％，每股盈餘（EPS）2.71元，優於去年同期2.59元，同店營收（SSSG）年增9.6％。

展望後市，揚秦將以「麥味登」及「炸雞大獅」2大品牌加盟體系，於台灣及海外同步拓展加盟店，以雙引擎驅動集團營運持續成長，目標明年底「麥味登」重返1000家規模、「炸雞大獅」全球店數達100家里程碑。

揚秦亦強化餐飲轉型及數位應用，「麥味登APP」2.0版除優化點餐介面，並結合台新銀及佳世達集團旗下益欣資訊合推MWD Pay新服務，提供線上行動支付及紅利點數累積，目標會員數由現有16萬人衝到100萬人，並透過異業結盟提供點數互換，增加會員消費頻率。

(時報資訊)