大陸四川資陽市一名7旬老翁，因為妻子一直都很想去看看長城，但還沒來得及完成心願，10多年前就因病去世了，讓老翁心中留下一個遺憾，於是他耗費了4年的時間，在已故妻子的墳墓對面修建一條100公尺的「縮小版長城」，近日即將完工，將開放民眾免費參觀。

（圖／翻攝自搜狐）

綜合陸媒報導，現年已76歲的胡定國，憑著年輕時學過一些相關手藝，便開始動手打造小長城，家人也都十分支持他的決定，還經常幫忙到處尋找材料，胡定國幹勁十足，每天幾乎都要花上10個小時製作，相當耗時費工，也因此成了村裡的名人，幾乎沒有人不知道他。

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這些景觀大部分是用水泥、石粉、河沙等材料建造，曲折蜿蜒的小長城，搭配上小巧精緻的亭臺樓閣，以及錯落有致的假山群，周遭還栽種了一些花花草草，各種顏色將這裡襯托得更加好看，胡定國還取名為「胡家大院園藝假山群」，完工之後將提供免費參觀。

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胡定國因為愛妻的一句話，就為她建造出了這般景色，讓網友們都為之動容，紛紛大讚「是守護愛的長城吶」、「這真的是…泉下有知，下輩子還做你的媳婦兒（妻子）」、「大爺好厲害」、「根本就是一個藝術品了」、「年輕人總是說老一代人婚姻不自由，但是這樣感人的愛情故事也有很多很多」。

(中時新聞網)