國民黨革實院長羅智強今早在「我＋1」臉書粉專發動「1225割萊委」，點名立法院副院長蔡其昌、台北立委吳思瑤、新北立委蘇巧慧及台中立委陳柏惟是「四大萊委」，並以蔡為首惡；不到1小時，已逾2000人按讚。他同時在自己臉書集氣，號召大家加入「我＋1」粉專，呼籲讓「1225割萊委」成為2021年的新全民運動；不到1小時，已有逾5300人按讚。

羅智強在「我＋1」粉專說， 12月25日就是萊豬強渡關山的表決日，大家眼睛睜大著看，是哪些萊豬立委逆著75％反萊豬的民意，護航萊豬強渡關山，大家就一起用選票割掉他們。而其中最要關注的「四大萊委」，一是台北的萊豬阿姨吳思瑤，二是新北的萊豬至尊蘇巧慧，三是台中的萊豬打手陳柏惟，四是台中的萊豬藏鏡人蔡其昌。

他說，其中，首惡就是蔡其昌，蔡是在立法院押陣萊豬絕不轉彎的國會指揮官，讓人民用選票告訴他們「當萊豬進口成為事實，割萊委就成為義務」。

羅智強在他的臉書也以「1225割萊委，集氣加入我＋1」為題發文說， 2018年「1124滅東廠」成為響徹雲宵的全民共識，給了執政者一拳重擊。明年「1225割萊委」會不會成為2021年的新全民運動，就看12月25日民進黨的萊豬立委們是否執迷不悟，護航萊豬到底。

他說，他已「認領罷免」台北的萊豬阿姨吳思瑤，1225她投票護航的那一刻，就是她自己吹響罷瑤號角的那一時，他將義無反顧正式啟動罷免吳思瑤。

羅智強說，台中也有民間團體已對蔡其昌等萊豬立委打開食安警報，呼籲台中立委不要「逆民意、放萊豬」，不要投票護航萊豬。

羅智強強調，割萊委已箭在弦上，但發是不發，決定的是萊豬立委自己，1225要不要投下進萊票？要不要按下自己的罷免鈕？

(中時 )