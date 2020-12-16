泰福-ky(6541)16日宣布，與加拿大商業夥伴Mint Pharmaceuticals Inc.，簽訂生物相似藥TX01加拿大地區具有法律約束力的主要條款(Term Sheet)銷售合作契約，雙方將力拚明年年中取證上市。

泰福表示，此授權銷售將增加公司整體獲利及長期價值，對財務業務有正面影響。

根據IQVIA市場調查公司的統計，治療癌症化療所引起之嗜中性白血球減少症 TX-01 (原廠參考藥物為 NeupogenR)(Filgrastim)，相關產品在加拿大之市場規模，截至2020年6月的過去12個月銷售額為一億兩千三百萬加幣。

Mint Pharmaceuticals Inc. 於2007年成立，是一家總部位於加拿大安大略省Mississauga市的學名藥公司，它曾於2019及2020連續兩年被Deloitte及加拿大商業雜誌 Canadian Business喻為加拿大最佳管理公司之一。

泰福表示，加拿大在語言及文化等方面，都與美國相似，因此對於已經開始在美國打基礎的泰福而言，藉由與商業夥伴的合作，就能開闢另一個市場，將加速泰福完成攻佔北美版圖的市場布局。 此外，加拿大衛生部在美國時間12/14晚間，發函表示接受泰福在上個月送出的藥證申請補充資料，代表泰福生技在獲得加拿大藥證的歷程上，又往前邁了一大步。根據加拿大衛生部的規定，審查藥證需約180天的時間。

(工商 )