侯佩岑從新聞主播轉型藝人，外型亮麗、口條佳，在演藝圈人緣很不錯。近日她將迎接42歲生日，與姐妹淘齊聚一堂慶祝，其中大S久未露面，一出場也讓粉絲驚呼。

侯佩岑15日在instagram貼出慶生照，寫道：「淚眼汪汪～謝謝姊妹們給我的驚喜。」畫面中，侯佩岑留著一頭長捲髮，臉上施抹淡妝，身穿法國品牌字樣的粉色上衣，坐在蛋糕前面，身邊還有大、小S和其他名媛朋友，她們都很有默契地穿黑白系列的衣服，把焦點留給壽星侯佩岑。

當侯佩岑雙手緊握在胸前，吹滅蛋糕上的蠟燭，面露甜美的微笑，此時蛋糕的中間一小塊突然飛上來，意外的驚喜讓她嚇得目瞪口呆、雙手發抖，隨後抓著朋友大笑。

值得一提的是，大S好一陣子沒有出現，這回為了替侯佩岑慶生罕見露面，頂著黑色齊瀏海，臉龐幾乎沒有妝容，44歲的狀態相當不錯，令許多網友讚嘆：「旁邊的大S皮膚好好」、「大S好美」。

(中時新聞網)