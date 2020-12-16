一名在國安局服務的孫姓人員，遭中學同學小美（化名）指控性侵，還阻擋提告，事後更矢口否認。小美因此精神崩潰、多次輕生，並留下一封遺書及一封詛咒信，要讓孫諸事不順、惡靈纏身。

據《鏡週刊》報導，10月上尉軍官H整理結婚資料時發現，小美留有一封遺書與一封詛咒信，才發現小美曾遭孫男性侵，但孫不但阻擋小美提告，還否認到底，稱自己醉到不行，根本不知道發生什麼事。

國安局人員涉性侵，被害人申訴卻不了了之。（中時報系資料庫）

小美詛咒信內容提到，「我將我的靈魂生命做為祭品，血液做為飼養，藉此纏住惡靈，借用惡靈之力量，詛咒民國XX年出生的孫XX…直至我的死亡…詛咒開始」。

為此，小美曾打電話到國防部1985專線申訴，但因沒有兵藉號碼不了了之。國安局雖證實有此人，但查無相關懲處紀錄，但若此案進入司法程序將配合調查。國防部軍事安全總隊則說，有人聯繫H先生，也把狀況向上呈報，但未告知懲處內容。

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