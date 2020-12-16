莎莎、郭彥均、折田、李岳15日出席聯合勸募聖誕愛之屋串聯活動。受疫情影響，郭彥均坦言6場尾牙被取消，2場改成線上，但幸好仍接了12場尾牙，荷包共計增加180萬，「謝謝老客戶幫忙，我真的是親民價錢」。而莎莎經營的咖啡廳目前整修中，她曝業績與去年差不多，會發1個月年終給員工。

值得一提的是，這天也是郭彥均的7周年結婚紀念日，他笑稱自己整天忙工作，老婆自己在東區逛街，不知道她會刷多少錢購物，「不過我家的錢都是老婆管，我自己每月領15000生活費，連好市多的卡都是因為女兒喜歡吃他們的鮪魚，所以最近才辦卡，終於不用跟朋友借了」。他提及自己每月最大的花費就是開車的油錢。

而與男友相戀多年的莎莎則說自己仍沒結婚念頭，她認為小倆口目前保有獨立空間，婚後就要住一起，郭彥均一旁表示：「我有勸她要想清楚，否則就不要結。」她透露未來會找時間辦理登記結婚，但短期內應該不會，很喜歡現狀。

(中時 )