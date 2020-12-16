40歲女星艾莉絲2年前帶著和日籍前夫所生女兒「梨梨醬」，梅開二度嫁給英國外交官馬培迪，婚後再生一兒「威廉弟」，集滿「好字」。如今梨梨醬7歲，艾莉絲突然發文透露「最害怕的一天終於來了」，原來是聖誕節將至，梨梨醬開口問了世上到底有沒有聖誕老公公。

艾莉絲昨(15日)深夜發文說，最近在陪女兒寫信給聖誕老公公要禮物時，7歲的梨梨說：「媽媽，這世界上真的有聖誕老公公嗎？我同學說沒有，而且她叫我直接在youtube上搜尋關鍵字 Is Santa real 就會有影片告訴我們真相，聖誕老公公是假的，聖誕夜他不會來我們家。」

艾莉絲跟女兒。（圖／翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書）

女兒此話一出，讓從小就告知孩子有聖誕老公公的艾莉絲內心十分崩潰，不知道該不該說實話，又怕告訴女兒後，梨梨醬會去跟威廉弟說，而威廉弟今年才開始相信有聖誕老公公，「還是我也應該去google搜尋一下『小孩懷疑有沒有聖誕老公公時父母該怎麼辦』」，更打趣說女兒本來要去網上搜尋答案，卻被她阻止。

艾莉絲發文。（圖／翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書）

對此，網友回應：「我的說法是 Santa will only come for people who believe in him. 你可以選擇不相信，那他就不會來。(我家小孩不可能放棄多一個禮物的機會)」、「告訴她其實聖誕老公公就是爸媽，每個家都會有的，在最棒的夜晚，那個特別的人，就是最愛的爸媽，專屬的耶誕老公公」、「幻滅是成長的開始，只好讓她們夢醒」、「去芬蘭的聖誕老公公村」。

(中時新聞網)