40歲女星艾莉絲2年前帶著和日籍前夫所生女兒「梨梨醬」,梅開二度嫁給英國外交官馬培迪,婚後再生一兒「威廉弟」,集滿「好字」。如今梨梨醬7歲,艾莉絲突然發文透露「最害怕的一天終於來了」,原來是聖誕節將至,梨梨醬開口問了世上到底有沒有聖誕老公公。

艾莉絲昨(15日)深夜發文說,最近在陪女兒寫信給聖誕老公公要禮物時,7歲的梨梨說:「媽媽,這世界上真的有聖誕老公公嗎?我同學說沒有,而且她叫我直接在youtube上搜尋關鍵字 Is Santa real 就會有影片告訴我們真相,聖誕老公公是假的,聖誕夜他不會來我們家。」

艾莉絲跟女兒。(圖/翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書)

女兒此話一出,讓從小就告知孩子有聖誕老公公的艾莉絲內心十分崩潰,不知道該不該說實話,又怕告訴女兒後,梨梨醬會去跟威廉弟說,而威廉弟今年才開始相信有聖誕老公公,「還是我也應該去google搜尋一下『小孩懷疑有沒有聖誕老公公時父母該怎麼辦』」,更打趣說女兒本來要去網上搜尋答案,卻被她阻止。

艾莉絲發文。(圖/翻攝自艾莉絲 X IRIS臉書)

對此,網友回應:「我的說法是 Santa will only come for people who believe in him. 你可以選擇不相信,那他就不會來。(我家小孩不可能放棄多一個禮物的機會)」、「告訴她其實聖誕老公公就是爸媽,每個家都會有的,在最棒的夜晚,那個特別的人,就是最愛的爸媽,專屬的耶誕老公公」、「幻滅是成長的開始,只好讓她們夢醒」、「去芬蘭的聖誕老公公村」。

(中時新聞網)