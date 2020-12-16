歐股在周二收漲。疫苗在全球陸續地推出，緩解了歐股早盤交易對歐洲多國收緊管制帶來的不安。

繼英國之後，新冠疫苗在美國推出，民眾開始接種，提振了市場信心。周二泛歐Stoxx 600指數收漲0.99點或+0.25%，為392.84點。

在早盤下跌0.5%之後，英國FTSE 100指數收漲0.3%。衛生部發現新變種病毒可能為倫敦傳染率飆升的原因，官方宣布倫敦將進入新冠管制最高警示等級。

義大利可能在聖誕假期的12月24日至1月2日之間施加封鎖措施。德國則從本周三開始加深收緊社交管制。

歐盟可能在一月批准疫苗使用，提振市場樂觀信心，讓交易員暫時忘卻眼前的更嚴格封鎖管制。

採礦股上漲。中國工廠產出數據樂觀，激勵銅和鐵礦價格上漲。

福斯集團大漲5%。福斯集團監事董事會開會，稱於對執行長迪斯(Diess)領導的新團隊給予全力的支持；該新團隊槓上工會代表，將推動電動化和數位轉型。

汽車股權值重的德國DAX指數和法國CAC 40指數皆上漲約0.5%。

零售股表現落後。全球第二大時尚零售商H&M大跌2.7%；該公司表示，第四季銷售下跌10%，特別是在該財年最後一個月的11月，由於疫情再起，銷售出現較大滑落。

英國運動時尚公司JD Sports大漲6.4%。該運動服飾和穿戴公司以3.25億美元買下美國零售商Shoe Palace。

(時報資訊)