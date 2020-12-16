年初新冠肺炎爆發後，韓國經濟就此受到打擊，就業市場也愈發嚴峻。根據韓國統計局（Statistics Korea）最新數據，11月失業率為3.4%，年增0.3%。韓國總人口數約5100萬，11月就業人數為2720萬，比2019年11月減少27.3萬人。同時，市場職缺已連續9個月都出現減少狀況。

所幸，從10月開始疫情似乎有趨緩現象，韓國就業人口數開始回春。兩個月前的10月與2019年同期相比，有超過42萬個工作機會消失不見，當時也創下半年來新高紀錄。

從三月至今，韓國職缺逐月減少。就拿三月來說，單月工作年減19.5萬個，這是從11年前的2009年全球金融海嘯發生後，首次出現就業市場職缺減少現象。同時，也是自1997至19998年亞洲爆發金融危機後，失業人數增加最長一段時間。當時在1999年4月，曾有失業人數連續16個月都出現增加局面。

受到疫情衝擊，年齡在15至64歲間的韓國人，11月就業率為66.3%，比去年同期減少1.1%。而15至29歲的韓國年輕人畢業即是失業，11月失業率高達8.1%，年增率為1.1%。

這份韓國官方就業市場報告也指出，無論是服務業或製造業，工作機會明顯減少。

以支撐韓國經濟成長的製造業來說，11月職缺年減11.3萬個，大於10月消失的9.8萬個工作機會。

避免群聚染疫，韓國民眾減少外出下，住宿和餐飲等服務業受到嚴重波及，光是11月分就有16.1萬個工作蒸發。同時，批發和零售業也少掉了16.6萬個職缺。

需要政府協助的失業族大增，使得公共行政部門逆勢增加15.2萬個工作，社會福利部門也增加11.4萬工作。

韓官員指出，臨時鐘點工是弱勢族群。跟11月增加了3.8萬個工作機會的正職上班族相比，11月份打臨工的職缺，少掉逾20萬個。

韓國11月失業總人數為96.7萬，比2019年增加約10萬人。根據統計，除40多歲韓國中年人外，幾乎所有年齡層的失業率都有增加趨勢。

人力市場供需失衡，迫使在8月份曾預估今年工作機會將減13萬個的韓國央行（BOK），也不得不再上修預估值，到年底時至少會有20萬個職缺不見。

(時報資訊)