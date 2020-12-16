歐盟周二發布遏止反競爭行為的新規範草案，包括亞馬遜、蘋果、臉書與谷歌等美國科技巨頭都可能因此面臨最高年營業額10%的罰款，以及甚至被迫分拆的風險。不過，同為被點名的科技大廠，臉書卻借機狠酸蘋果，稱希望歐盟這些草擬的新規定能為蘋果設下界限。

這些新規範將是歐盟為了遏制美國科技巨頭力量所擊出最重的一拳，這些美國大型科技公司掌控著成千上萬家公司與數百萬歐洲人所仰賴的大量數據與線上平台。

不過歐盟之舉也冒著與華盛頓當局之間的緊張關係進一步升高的風險，此前美國政府對歐盟計畫提高美國科技公司的稅負已經相當不滿。

歐盟內部市場專員布列頓（Thierry Breton）駁斥這些規定可能具有歧視性的說法。他表示：「在歐洲，所有人都受到歡迎。我們的責任是提供方向與保護重要事物的規範」。

歐盟提出的其中一套名為《數位市場法》（Digital Markets Act）的規範，將鎖定所謂的網路「把關者」（gatekeeper），其定義包括過去3年在歐洲的年營業額超過65億歐元，市值達650億歐元，並且在至少3個歐盟國家提供核心平台服務，而根據這些定義，顯然美國4大科技巨擘即為鎖定目標。

該法案並列出一連串必須做到與禁止從事的事項，例如必須與競爭對手及監管機關分享某些類型的數據，以及不得在其平台上給予自家服務有利的待遇，而不遵守規定的企業，將面臨最高為公司全球全年營業額10%的罰金，以及下令分拆事業的最後手段。此外，這些網路「把關者」必須向主管機關報告併購交易，以防止這些交易扼殺競爭者。

另一套名為《數位服務法》的規定，則針對用戶超過4500萬的超大型線上平台，將要求這些公司採取更多行動解決其平台上的非法內容、濫用其平台侵犯基本權利，以及故意操縱平台影響選舉結果與公共衛生等問題。

這些草案仍待歐盟成員國與歐盟議員通過。

谷歌警告這些新規定將打擊科技業的創新與成長。

臉書發言人表示，希望歐盟這些草擬的新規定可為蘋果設下界限。他表示，蘋果控制著整個生態系統，從設備到應用程式商店與應用程式，並利用這種力量傷害開發者與消費者，以及臉書等大型平台。

蘋果尚未回應媒體置評請求。

在蘋果公司宣布一項隱私功能，允許用戶阻止廣告客戶在所有不同應用程式中追蹤他們之後，便掀起了與臉書之間的戰火。

臉書與其他從廣告銷售獲利的公司曾表示，蘋果這項功能將打擊開發者。蘋果曾反駁表示，當侵入性跟蹤成為貴公司的業務模式時，意味著貴公司並不歡迎透明度與客戶選擇。

(時報資訊)