根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞的報導指出，公鹿與當家球星「字母哥」阿提托康波達成一張為期5年總價值2.28億美元的超級頂級續約價碼，改寫了NBA紀錄。

字母哥與公鹿簽下這張超級合約之後，第4年就擁有跳出合約的權力，未來6個賽季「字母哥」的薪水總額將多達2.56億美元。

根據NBA薪資專家馬克斯計算，從21-22賽季開始阿提托康波往後5年的薪水依次是3930萬美元、4250萬美元、4560萬美元、4880萬美元以及5190萬美元。

達成續約協議後字母哥立刻在網路上寫著，「這是我的家，我的城市。很幸運能在未來5年繼續為球隊效力。讓我們珍惜接下來的時光，表演仍在繼續，讓我們拭目以待！」

字母哥成為NBA史上第3位拿到2億美元合同的球員。2017年史提芬柯瑞和勇士簽下5年2.012億美元合約。同年韋斯布魯克和雷霆簽下5年2.068億美元的超級合約。

此外，字母哥的平均年薪達到4560萬美元，成為NBA史上最高。排在NB歷史平均年薪榜單第2的是湖人詹姆斯的4450萬美元，緊追在後的是拓荒者利拉德（4410萬美元）。

阿提托康坡上季例行賽打了63場，場均出場30.4分鐘，繳出29.5分、13.6籃板、5.6助攻、1.0抄截、1.0阻攻的豪華數據，不但蟬聯例行賽MVP，並且職業生涯首次當選年度最佳防守球員，他值得獲得這張NBA有史以來最頂級的合約。

(中時 )