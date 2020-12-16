XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機與F-22和F-35編隊飛行，進行新型通訊與數據閘道器測試。

美國空軍已成功驗證新型通訊與數據閘道器，而它未來將安裝在XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人戰機上，讓F-22與F-35A隱形戰機，還有其他聯合攻擊戰機家族都能在保持隱形的狀況下互通有無。

據《戰區》（The War Zone）網15日報導，在相關測試中，價格較低廉的「女武神」首度在半自動的狀態下，與F-22和F-35編隊飛行。由於F-22和F-35上裝有低截獲率（low probability of intercept，LPI）數據鏈，無法直接「對話」。而這意味它們所使用的是不同波形和硬體，好在同型戰機間通訊。如今透過閘道器，雙方就能接收彼此的資料流，融合相關信息，接著將它回傳到視線內的每架飛機上。

這樣一來，飛行員就能掌控全局，知道每架戰機的位置、各自在做甚麼，還有在感測系統上看到的東西，並互相進行通訊。而透過隱形無人機來執行這任務，遠比利用笨重的改裝客機，或是裝在非隱形戰機的莢艙要來得有吸引力，也更適合得多。

這次測試由空軍主導，在於為軍事「物聯網」奠定基礎，並有助於解決不同5代戰機間交換數據的問題。而空軍將相關閘道器名為「1號閘道器」（gatewayONE），至於有特殊配置的「女武神」無人機則名為「可消耗1號」（AttritableONE）。

事實上，這全都是「先進戰鬥管理系統（Advanced Battle Management System，ABMS）」專案的一部份，目標在於將開放式架構帶入戰場。美國空軍說，初步測試是在測試是在內華達州奈里斯空軍基地（Nellis Air Force Base）進行，而裝有gatewayONE的第2架XQ-58A 與F-22和F-35 的整合測試則是9日在亞利桑那州尤馬試驗場（Yuma Proving Ground）進行。

(中時新聞網)