參加婚宴到底該包多少錢，才不算失禮？一名網友表示，好友近期要參加婚宴，他提出建議2人包3600元，豈知好友說包3600只能一個人去，令他相當震驚，文章曝光後，不少人紛紛提出見解。

原PO 14日於PTT八卦板上發文問「台北兩個人參加婚宴，3600很失禮？」他透露在Line群組裡，一名好友最近要參加婚宴，正煩惱兩個人要包多少錢時，他提出包3600元應該差不多，孰料，大家紛紛投下反對票，認為3600只能一個人去。

對此，原PO相當震驚，認為年輕時一個人去包3600，是超好朋友的價碼，「現在已經到了最低標了嗎？還是經濟起飛太久，我沒跟上？」

文章曝光後，網友回應熱烈，部分人認為台北市一桌1萬7到2萬出頭，兩人包3600元，這樣一來新人就賠錢了，並要原PO先打聽宴客飯店一桌的價碼、看看宴客地點，再決定禮金金額也不遲，其他網友也贊同「看飯店價值包紅包，是常識」。

不過，也有些人持反對意見，參加婚宴本來就是看交情和能力，若還得考慮到新人會不會賠錢，這根本就是陋習，更直言「怎麼會有辦婚宴賺錢的想法」，另外也有人表示，自己有多次收禮金經驗，一般上班族兩人來都包3600居多，整場根本收不到幾個兩人包6000的。

(中時新聞網)