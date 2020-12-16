32歲騎士騎電動機車新北大道上自摔 送醫急救後不治。（戴上容翻攝）

32歲張姓、大陸籍男子16日上午7時許，騎乘電動機車行經三重區新北大道往板橋方向時，疑天雨路滑自摔，當場失去生命跡象，警消人員趕往後將他送往新莊台北醫院急救，但急救無效，於9：19分不治，警消已調閱附近監視器，進一步了解事發原因。

(中時 )