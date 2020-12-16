騎電動機車新北大道上自摔 32歲騎士送醫後不治 10:012020/12/16 中時 戴上容 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 32歲騎士騎電動機車新北大道上自摔 送醫急救後不治。（戴上容翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 32歲騎士騎電動機車新北大道上自摔 送醫急救後不治。（戴上容翻攝） 32歲張姓、大陸籍男子16日上午7時許，騎乘電動機車行經三重區新北大道往板橋方向時，疑天雨路滑自摔，當場失去生命跡象，警消人員趕往後將他送往新莊台北醫院急救，但急救無效，於9：19分不治，警消已調閱附近監視器，進一步了解事發原因。 媽媽買菜 轉頭見陌生男偷嬰兒 后科三豐路交通壅塞 楊瓊瓔爭取拓寬三線道300公尺 (中時 ) #電動機車 #三重 #新北大道 #板橋 #自摔 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 6歲童高燒送急診 說完「媽媽我好累」倒地亡 醫嘆：它太快了 22:532020/12/15 生活 撞擊畫面曝！中市議員張玉嬿碰撞違規機車 噴飛10公尺腦震盪重傷 12:212020/12/15 社會 跟誰學接手優勝教育 拓K12業務 04:102020/12/16 全球財經 「人面獸心」的父親 在外假扮盡職盡責的父親 在家卻變惡魔 08:302020/12/16 社會 每年千萬產學合作專挑老婆公司 高雄餐旅大學準校長被控自肥 08:222020/12/16 社會 老翁客運上昏厥司機直送醫 雖最後仍不治家屬PO文謝善舉 21:532020/12/15 社會 向貝多芬致敬 鋼琴大師白建宇連續8天8場貝多芬全套鋼琴奏鳴曲演奏會 19:352020/12/15 生活 下班時段德民新橋8車追撞 幸無人受傷 09:352020/12/16 社會 小甜甜傳祕密懷孕 忍一周終親口回應「希望你們替我祝福」 08:562020/12/16 娛樂 受不了天天毒打！5歲男童許願「爸爸快死掉」 說完闔眼離世 16:342020/12/15 兩岸 致敬樂聖 白建宇連8天彈貝多芬 04:102020/12/16 藝文副刊 社會熱門新聞 男中橫失蹤40日奇蹟生還 消失關鍵竟在「撿錢」 - 社會 「百岳經驗0」15歲少年帶5碗泡麵縱走能高安 原因曝光 - 社會 被告妨害名譽館長認罪了 陳之漢：嘴賤就要負責任 - 社會 嘉義「鴻彬大」驚傳驟逝 牽動地方勢力消長 - 社會 正妹啊乓直播當街被搶爆紅 影片遭起底 好友KTV內脫衣露奶 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。