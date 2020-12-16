Amazon Web Services（AWS）宣佈，全球最大的航空聯盟—星空聯盟將所有 IT 基礎設施遷移至全球雲端領導供應商AWS，以降低成本、提高性能，並成為雲端上更敏捷的公司。星空聯盟正與AWS合作夥伴網路（APN）核心級諮詢合作夥伴—塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Services，TCS）合作，將所有資料、平台和關鍵業務應用遷移到AWS，並關閉資料中心，將基礎設施的整體擁有成本減少25％。同時藉由AWS在分析、安全、託管資料庫、儲存和機器學習等方面的領先優勢，星空聯盟為其26家航空公司成員提供即時洞察，即使在COVID-19疫情導致的不確定性下，也能改善乘客的全球旅遊體驗。

透過遷移至AWS，星空聯盟變得更為敏捷，可立即優化現有基礎設施的使用和成本，特別是在疫情期間，更能滿足全球航空旅遊不斷變化的需求。當隔離檢疫規定和旅遊限制生效時，星空聯盟立即減少30％基礎設施空間和支出，並縮減AWS使用容量，無須為多餘的地端容量付費。星空聯盟透過AWS的協助，已開始為未來全球旅遊限制鬆綁、客戶恢復定期飛行做準備。

現在引入應用程式只需以前一半的時間，利用Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）與AWS Fargate（適用於容器的無伺服器運算引擎，可輕鬆建構應用程式）來支援服務，使乘客旅遊更加輕鬆和安全。星空聯盟使用Amazon Aurora（AWS為雲端建構的關聯式資料庫）建構行李追蹤系統，處理來自多個航空公司的行李資料，提供營運報表和集中式報告，讓全球機場的航空客服人員對行李進行追蹤。此外，在AWS上執行「星空聯盟成員航空登機報到中心 」可在每月的高峰期處理和分析超過1,200萬筆交易，讓旅客透過星空聯盟成員航空辦理多站行程的登機手續並獲得登機牌，從而使旅客的登機過程變得更加順暢，實現無縫銜接。

透過成為雲端的資料驅動型組織，星空聯盟正在使用AWS分析和資料庫服務，包括Amazon Relational Database Service （Amazon RDS）、Amazon Athena（AWS無伺服器、使用標準SQL的互動式查詢服務）和Amazon QuickSight（商業智慧服務）辨識未來旅遊的需求和趨勢，同時改善客戶體驗。

星空聯盟的轉機決策工具可以幫助其成員航空公司即時管理有風險的航班轉機，以便採取積極行動，如快速追蹤乘客通過海關和移民署，迅速將乘客及其行李運至轉機航班上。該工具補足了星空聯盟新推出的「轉機服務」（一款可為旅客指引通往登機口最快路徑的手機應用程式，並在轉機緊張時解鎖機場快速通道），提供更快速的非接觸式機場體驗。此外，星空聯盟透過將傳統歷史資料庫遷移至Amazon Aurora使成員的客戶服務團隊做出快速且明智的決策，幫助他們更有效率的處理飛行常客的需求，並結合乘客偏好，提供個性化的旅遊體驗。

未來星空聯盟計畫在Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）上建立資料湖，將成員航空公司的資料存取集中起來，加速企業應用和客戶開發功能。此外，星空聯盟還將Amazon SageMaker（資料科學家和開發人員能夠快速建構、訓練和部署機器學習模型的服務）等AWS機器學習服務運用到整合的資料中，從而提供增值服務，如預防飛行常客會員網路中出現與忠誠度相關的欺詐行為。

(工商 )