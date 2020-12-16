康和證券協助發揚固有文化，推廣正當休閒活動，贊助參與象棋賽事，總獎金超過十萬元的康和杯全國象棋錦標賽於12月6日盛大舉行，不同段數的選手們經過整整十個小時的激烈廝殺，最後由二十歲的青年棋手葛振衣奪下高段組的冠軍。

今年適逢康和證券成立屆滿三十週年，本著「取之於社會，用之於社會」的回饋精神，康和證券持續投入各項公益活動，除了連續十三年協辦捐血活動義助泰北、連續十三年舉辦產學合作襄助學子推廣教育，近年更擴大公益範圍，推廣教育及扶助貧弱。康和證券表示，未來仍將以關懷感恩的精神積極參與公益，善盡企業社會責任。

此次「康和杯全國象棋錦標賽」吸引一百六十多人參加，都具有象棋段位以上的實力，其中，高段組的參賽者更涵蓋了多位象棋界頂尖好手，包括台灣少數的八段棋士馬仲威、劉國華，新科八段高手陳國興、曾獲馬來西亞首屆「勝記盃」世界青少年象棋個人公開賽的十八歲以下青少年組冠軍的葛振衣。

臺北市象棋協會理事長吳森雄表示，象棋是由中國人所發明，具有千年以上的歷史，早在戰國時期，就已經有了關於象棋的正式記載；象棋也是台灣盛行的民間藝術，雅俗共賞，老少咸宜，象棋的好處是可以培養思考力、作戰能力，透過對奕的過程，學習綿密的布局與攻防。

(工商 )