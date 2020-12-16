在疫情助攻下，今年歐洲自行車銷售量翻倍成長，加上近期鋼價上揚，自行車供應鏈已率先喊漲，預期2021年自行車新車款報價，可望為反映成本調高售價。外資券商將巨大（9921）合理目標價調高至370元，早盤「股」漲逾3％，最高站上278元、大漲了9元。

外資券商表示，巨大訂單動能至第四季依然強勁，將一路支撐產能利用率至2021年第三季；至於零組件短缺問題，儘管供應商極力增加產出，但訂單的成長速度遠比零組件供應量高，齒輪組與其他零組件現在供應仍極為吃緊。由於需求持續加溫，外資券商給予巨大「買進」投資評等，推測合理股價是370元。

自行車雙雄巨大、美利達（9914），受惠自行車、電動自行車市場需求續強，且歐美經銷通路庫存水位低，雖然目前正值銷售淡季，惟在全球客戶積極拉貨庫存下，巨大、美利達第四季迎暖冬，挹注11月營收均年增逾12％。

其中，巨大11月合併營收60.1億元，月增5.3％、年增12％；累計前11月合併營收達到642.52億元，較去年同期增加9.6％，已經超越去年全年634.05億元的營收數字。

美利達11月合併營收22.84億元，月增3％、年增12.9％。法人分析，美利達目前終端銷售獲利可觀；展望第四季，隨著供應鏈下單大增，可望登峰造極，成為今年最熱一季，12月營收將持續看好。

(工商 )