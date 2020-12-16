刺激法案提振，周二美國原油期貨漲逾1%；據了解，美國參議院兩黨議員向國會宣布一項規模9080億美元的經濟刺激方案，並計畫於本周進行表決，美國商會提出呼籲，若政府不盡速提供協助，美國數萬家小型企業恐將面臨永久關閉的窘境。

此外，美國已開始展開輝瑞疫苗接種工作，首批施打的對象為一線醫療人員與養老院的居民，抵銷了市場對復甦前景不明朗所帶來的疑慮。但分析師則認為，石油輸出國組織(OPEC)，調降了明年全球石油需求的預期，這顯示在明年第一季結束前，經濟復甦依然充滿變數；其中美國原油漲幅1.3%，倫敦原油漲幅0.9%。

美國NYMEX-1月輕質原油期貨上漲0.63美元，報每桶47.62美元；1月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.46 美元；1月RBOB汽油漲0.01美元，報每加侖1.33美元；倫敦ICE-2月布蘭特原油期貨上漲0.47美元，報每桶50.76美元。(商品行情網)

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