今年停辦的台北國際電玩展，2021年不但重新回歸，也是明年全球首場宣佈同步舉辦線上與實體活動的遊戲展會，為促成遊戲產業的國際交流合作，主辦單位開放「商務參觀暨媒合系統」的登錄申請，截至目前已有12國遊戲業者參與，也首度公開全新線上商務平台「GAME LINKER」，提供全年無休、專屬遊戲產業的媒合服務。

本屆台北電玩展B2B商務區共計有超過20個國家、近150家遊戲相關業者透過線上及實體的方式參展，涵蓋產業上中下游業者，包含遊戲開發商、遊戲發行商或代理商、美術及動畫公司、在地化服務業者、金流服務商、數位媒體行銷業者等。

目前確定參與業者有美國Xbox、新加坡商PTW、美國Nicalis、日商艾鳴網路、沛星互動、果核數位、Cauly Taiwan等；獨立遊戲團隊也紛紛投入線上展出，例如新加坡Battlebrew Production、德國ROCKFISH Games、丹麥Bedtime Digital Games等；另外香港數碼娛樂協會、馬來西亞數位經濟機構及韓國釜山信息產業振興院等單位特別組團帶領當地業者參展，期望透過在亞洲唯一虛實併行的遊戲展會中拓展國際商機。

(時報資訊)