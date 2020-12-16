美國總統大選選舉人團於台灣時間昨日（15）上午8時15分投票，確認拜登勝出、將入主白宮。上海東亞研究所副所長王海良認為，拜登政府對台政策必與川普有所不同，甚至會出現重大改變，更直言：「美台關係高點已過，台灣該面對新現實了。」

香港媒體《中評社》今日評論指出，在美國選舉人團投票後，拜登的當選已無庸置疑，川普再不服也無濟於事。王海良分析，拜登絕對不會延續川普的對台政策，而且可能發生劇烈的變化，包括「結構性變化」、「方式上變化」；他預測，拜登政府會避免冒險與碰觸底線，同時也不會放棄與國大陸的溝通，「美台關係高點已過，台灣該面對新現實了。」

此外，大陸社科院台灣研究所所長楊明傑認為，兩岸關係因川普而僵持多年，現在正是改變的轉捩點，應從多方著手，讓兩岸走出「悶局」。楊指出，兩岸關係不能倚靠外力來解決，也不能靠拖與等，而是要雙方一起正面迎接未來、正面邁向總目標；民意固然十分重要，但須客觀看待。

評論表示，過去台灣被川普當作旗子，更當作「刺激中國大陸的存在」，然近日拜登幕僚已呼籲兩岸展開對話，這在過去川普政府是絕對看不到的，也可見蔡政府過度消費的「台灣牌」，在川普下、拜登上之後，將面臨強烈變化。

(中時新聞網)