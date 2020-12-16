大量科技公告處分土地及購買股權 10:172020/12/16 工商 王賜麟 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大量（3167）15日董事會通過以總價4.1億元出售本公司楊梅之土地及廠房案，預計處分利益為新台幣2.38億元，另外，決議購買元大人造樹脂股份有限公司股權，預計取得普通股2,000仟股～3,000 仟股，總金額為新台幣7.43億元～12.05億元，取得目的主要為取得該公司主要資產土地及建築物，鄰近本公司，適合未來整合開發使用。 競逐日盛金出現新黑馬 益航 傳有意接手建高股權 中芯列美限制投資名單 面臨集體訴訟風險 (工商 ) #大量 #購買 #股權 #新台幣 #仟股 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 今年不動產交易量衝4千億 將創18年新高 13:172020/12/16 房市新訊 歐盟新規草案 美科技巨擘面臨巨額罰款甚至拆解 09:312020/12/16 國際 《傳產》工業地產榮景續火 成交破千億元蓋高點 11:422020/12/16 財經 《傳產》建商超前部署、保險業狼性競標 今年不動產交易衝4千億 11:252020/12/16 財經 操盤心法－年底漲多震盪換手，有利元月效應行情 04:102020/12/16 證券．權證 獨／國民黨前高雄縣黨部大樓第8次終賣掉 2384萬元卻拿不到分文 12:142020/12/16 政治 《科技》MIC：疫情觸動轉型契機 數位經濟時代來臨 09:092020/12/16 財經 疫情帶動 年終網購買氣火熱 04:102020/12/16 全球財經 氣候變化 投資聚焦三趨勢 04:102020/12/16 投資理財 1分鐘讀財經》萬四「最後一波」 谷月涵警告：台股進入投機期 08:112020/12/16 財經 勞金局撤下之前委託復華等7投信350億元公告及暫緩撥款作業 14:442020/12/16 財經 財經熱門新聞 蔣爸被中芯重金挖角？驚人年薪曝光 - 財經 台積電叛將爆「師徒內鬥」 中芯股價大暴殺 - 財經 一山難容2虎！蔣爸來了 台積叛將走人：自爆在中芯1000多天血汗內幕 - 財經 殖利率10％ 卻不受重視？ 謝金河：這家老牌企業值得注意 - 財經 坐穩國民基金地位！元大高股息龍頭基金破20萬戶 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。