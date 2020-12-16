大量（3167）15日董事會通過以總價4.1億元出售本公司楊梅之土地及廠房案，預計處分利益為新台幣2.38億元，另外，決議購買元大人造樹脂股份有限公司股權，預計取得普通股2,000仟股～3,000 仟股，總金額為新台幣7.43億元～12.05億元，取得目的主要為取得該公司主要資產土地及建築物，鄰近本公司，適合未來整合開發使用。

(工商 )