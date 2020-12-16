瑜珈女神Miya將於今年聖誕發行《如瑜得水》瑜珈藝術寫真文集，這本籌備半年拍攝兩個月，由徐福掌鏡，以瑜珈為主題的攝影寫真，突破過去所有瑜珈、寫真相關書籍，全裸但三點不露，除了攝影棚，整個團隊上山下海，足跡遍布全台由北到南，基隆萬里、台北陽明山、桃園拉拉山、新竹、嘉義、台南、高雄六龜等取景，展現瑜珈之美。

Miya表示：「 我想要生活豐富、生命精釆。」尤其今年疫情及眾星殞落的無助與遺憾，更加深她不要僅是天天築夢，更要一一圓夢，做一個專業又有自信的女人。她自認自在全裸是穿著國王新衣，印象最深刻就是在拉拉山與新竹交界的幽靈瀑布，路徑險峻，光徙步入林就要1小時，沿路雜草叢生沒有步道，但到達時竟有3人在玩水，無法馬上開始拍攝，只好再往下游更深的叢林中尋覓無人景點，真的是一邊砍樹一邊找路。

Miya蜜桃臀吸睛。（有魚娛樂提供）

沿著溪流時，因岩石常年青苔太滑，Miya一不小心還跌入溪中，被沖流大約10公尺，幸好被企劃攔下，身上被溪石衝撞多處瘀青。

(中時 )