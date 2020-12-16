崔麗心57歲真面目曝光。(圖／翻攝自楊月娥臉書)

知名主持人崔麗心外型甜美、身材高挑，是「校園十大美女」最出名一位，曾獲得2次金鐘主持人獎，淡出演藝圈多年的她，近日現身台北，出席兒童癌症基金會活動，而名嘴兼主持人的楊月娥，也曬出兩人合影，57歲崔麗心真實狀態曝光。

楊月娥在臉書曬出和崔麗心的合影，透露自己第一個電視節目的導播，就是崔麗心老公，「最美麗又知性的主持人崔麗心，你知道她是誰嗎？相見歡，先問候她老公好」，只見素顏的崔麗心風采依舊，歲月幾乎沒在她身上留下痕跡，讓網友也直呼「還是那麽美」、「氣質依舊」。

北一女畢業、學就讀淡江法文系的崔麗心，因參加台視《強棒出擊》的「強棒十美」票選活動，獲得「最上鏡頭獎」，讓她被星探發掘，同年雜誌《大人物》創刊號，更將她列為「校園十大美女」之一，大三就拍攝電視廣告，還和趙樹海一起主持節目，打響知名度。

而她和導播老通李振稼結婚後，就淡出螢光幕，移民到加拿大，最近公開亮相，是去年年初，和韓國瑜合體，宣傳高雄之美，保養得宜的她，一出現就成鎂光燈焦點。

最美麗又知性的主持人崔麗心 你知道她是誰嗎？ 相見歡，先問候她老公好 我的第一個電視節目公視籌委會「大家來歡喜」我們的導播就是她老公喔！￼好懷念喔！當年我的主持搭檔陳京大哥已經不在了。 我們和兒童癌症基金會一起努力 照顧罹癌的孩童￼ 找尋更多的資源 幫助我們的孩子 娥 #兒童癌症基金會￼￼ #捐發票￼88888助癌童 由楊月娥發佈於 2020年12月14日 星期一

(中時新聞網)