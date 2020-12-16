一名國安局服務的孫姓士官，遭一名同為上尉軍官的人夫指控，涉嫌性侵她的妻子，同時也是孫員的中學同學，但是國安局卻至今毫無作為，是否遭到「河蟹」，知情人士人表示，女方直到現在並未出示積極證據提告或報警，讓這起事件成為各說各話。國安局為此回應「依法調查，若屬實則移送法辦」。

這起案件目前猶如羅生門般，因女方丈夫控訴，是在與妻子結婚前夕，發現未婚妻寫了一封遺書與一封詛咒信，追問後才發現，1年多前妻子與前夫離婚後，孫員便以關心之名與她聯繫。某次聚會後小美不勝酒力，遭孫男帶到摩鐵性侵，小美原打算帶著沾有體液的衛生紙當證據提告，但經孫男安撫表示「我會負責，我會照顧妳」心軟原諒。

豈料，事後孫男拒絕聯繫，小美也發現他其實有一名外籍女友，憤而打電話到國防部1985專線申訴，但因沒有兵藉號碼不了了之。

因妻子受到性侵，為此女方丈夫曾找過孫員對質，但孫矢口否認，說自己醉到不行，不知道發生什麼事，甚至反問「你喝醉了還會記得嗎？」更離譜的是，女方丈夫上網留言指控孫員後，還遭自己單位約談，倍感壓力，打算服役期滿後另謀出路，但在這之前會扛下所有壓力，讓孫男得到應有懲罰，幫助老婆走出陰霾。

女方丈夫還強烈控訴，孫員透過各種方式阻止他們提告，最後導致小美精神崩潰，甚至多次輕生，但向國防部申訴後，卻被輕輕放下，讓同樣是軍人的小美丈夫卻遭關切，讓他倍感壓力，質疑孫男有靠山、官官相護。

據了解，國安局已多次約談該名支援國安局勤務的憲兵士官，據消息人士指出，孫員僅是一個士官，能有多大權力阻撓或影響單位調查，但坦承與女方熟識，雙方有曖昧關係，但還不至於到男女朋友，而且強烈否認有性侵行為。

消息人士也指出，女方因為曾遭受前夫家暴，導致有憂鬱傾向，離婚後與孫男經常見面聊天，但事後得知孫男交了一個外籍女友，女方就出現情緒不穩現象，女方丈夫所指稱的性侵狀況就是在這時所發生。

熟悉內情的人表示，國安局已約談過孫孫員，但因孫員強烈否認曾碰過女方，且女方與丈夫為只提出短短的簡訊與信件內容，並無其他積極證據，而且至今未向警方報案，也沒向地檢署提告，因此國安局僅能依據投訴內容進行相關調查。

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