找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

新竹一位37歲邱姓男子上月初闖入中橫便道離奇失蹤40日，16日凌晨於台8線13K對面的廢棄電廠山洞尋獲蹤跡。邱男歷經40日野外求生，僅靠喝山泉果腹，抵達醫院治療時，飢腸轆轆的邱男更是開口點菜，並抱著「雞腿便當」猛嗑。

警消於山洞中尋獲邱姓男子時，邱男身上蜷縮在黃色防水布中熟睡，身邊空無一物，僅靠薄薄的塑膠布防寒。事後邱男則表示，失聯的日子靠著喝溪水存活，邱男因長期為進食，被發現時臉頰及雙眼凹陷，樣貌與家屬所公布的照片相比消瘦極多，雖意識清楚，但體態虛弱，事後邱男靠警消肩背下山。

據《ETtoday新聞雲》報導，邱姓男子到院治療後，向家人喊餓，今日凌晨先大口嗑光雞腿便當、花生湯；今日早餐又吃下清粥、地瓜葉、高麗菜等。據悉，這全是邱男想吃的食物。

經檢查，邱男並無明顯外傷，外加精神狀況與恢復狀況都尚佳，院方也將進一步檢查身體狀況。至於邱男究竟為何失蹤40日，以及失蹤時如何度日，全案仍待進一步釐清。

回顧此案，邱姓男子於11月6日間無故闖入中橫便道的德碁管制站，在入口處撞傷管制人員後，於隧道口棄車朝裡頭狂奔，甚至嘴裡不停喊著：「有歹徒在後面追我」，行徑詭異，隧道出口亦無監視器攝錄到邱男身影，搜救人員僅在8日於山谷下尋獲一只沾有血跡的白色安全帽，此後邱男人間蒸發40日，直至今才奇蹟似尋獲。

(中時新聞網)