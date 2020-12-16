華航貨機新塗裝。（華航提供）

立法院今年七月通過華航正名案，而日前曝光的華航777貨機以「CARGO」字樣中的字母C隱藏台灣形狀，引起綠營民意代表不滿，呼籲華航應提出更具備台灣意象的機身塗裝。

民進黨立委王定宇表示，華航跟中國國航混淆不清是實務上的困難，會讓我們的努力被國外朋友混淆。我們的希望是在不影響航線合約的情況下，華航機身上足以和中國航空公司區別辨識，讓華航成為足以代表2300萬人的航空公司。

王定宇進一步表示，華航這次將台灣形狀放在C裡面，連中國的小粉紅都解釋為台灣是中國的一部份，而要求China Airline縮寫為CAL也被拒絕，「請問華航有跟航發會、交通部溝通過嗎？為什麼完全不理會民間的要求？不理會航發會的要求？如果華航要當自走砲，不聽外界的聲音，怎麼適合當國家的航空？」

民進黨立委趙天麟說，華航這次的作法凸顯了被動保守，現在事情還沒拍板定案，身為執政黨立委必須呼籲華航應該更精彩呈現台灣，而非不知所云的用C包住台灣，把台灣很明確彰顯在機身上並不是困難的事情。

高雄市議員林智鴻說，基層朋友都認為華航幹嘛這樣扭扭捏捏，只有做錯事情的人才需要畏畏縮縮。我們都認為台灣沒有錯，華航是中華民國的航空公司，台灣人走向國際的門面，現在蔡英文總統已經被國際媒體認為是比肩國際四強的元首，華航身為蔡政府執政團隊一環，為何如此保守？

(中時 )