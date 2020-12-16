秋鬥遊行聚集大量反對萊豬進口的民意。（路透資料照）

民進黨近來因美豬、政院統編案等施政爆爭議，外界批評聲浪不斷；但有網友指出，不管鬧得多大，總是不會出現像當年洪仲秋案、318等超大規模學運，尤其像美豬開放用行政命令硬幹，理應像當年「黑箱服貿」一樣造成強烈反彈，現「卻連個影子都沒」？太奇怪。此文引發熱議，有網友直言，因為「這群人」都「雞犬升天」啦。

網友今(16)日在論壇上發文指出，其實真的不明白為什麼，民進黨執政以後社運就幾乎很難搞起來了，不然像萊豬這種民調多數不支持又硬幹的，照理應該會像太陽花一樣有學運，但他看民進黨繼續逆風亂搞也沒看到有人上街頭抗議，真的非常疑惑。

該文引發網路討論，有人回應表示「第234勢力太廢沒有培養這種能力，只能看DPP獨大」、「時代背景不同之術」、「kmt只能靠韓粉組織遊行，真的很鳥」、「掌控多數媒體的好處就在這裡啊，不同勢力聲音太小甚至被封殺，只能乖乖聽黨要你聽的」、「有個領九萬範例在前，誰傻了才跟你搞學運」。

另有網友指出，其實主要是因為過去在各個社運、學運團體中都有民進黨的人，現在民進黨當政了，這群人全部都雞犬升天，當年的學運領導人現在領九萬在民進黨爽，其他社運團體收編的收編、解散的解散，現在要有反對政府的力量也很難有那個力道去聚集起來，君不見過去曾參加秋鬥反政府的團體，在今年少了多少嗎？

(中時新聞網)