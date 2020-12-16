1.華邦電(2344)：外資昨轉買超19799張，激勵今早股價強彈近5%。

2.威剛(3260)：昨外資回補買超437張，推升今早股價彈升逾2%。

3.台積電(2330)：董座劉德音表示對明年非常樂觀，加上昨夜ADR漲1.48%，今早股價開高走高至515元，收復5日線。

4.聯電(2303)：昨遭外資擴大賣超，且夜ADR雖逆跌3.41%，但今日股價仍跟隨大盤強彈逾4%。

5.第一銅(2009)：昨期銅彈升，激勵早盤股價快攻漲停鎖死。

6.信紘科(6667)：受惠半導體設備市場明年成長力道續強，股價拉回吸引買盤進駐，今早上攻近4%。

7.淳安(6283)：車載鏡頭出貨放量，明年營收亮過今年，多方出手再攻約半根漲停板。

8.興勤(2428)：車市、醫療雙業務助攻，法人看好明年表現，140元附近形成支撐，早盤反攻拚拿回5日線。

9.欣興(3037)：ABF載板中長期需求強勁，外資連2日合計買超近2萬張，漲勢啟動，上漲逾3%。

10.國產(2504)：高值化策略推升獲利，今早攻高2%，拚脫離谷底。

11.台玻(1802)：建築玻璃價格走揚今年獲利無虞，明年再向上，股價大漲5%，挑戰高檔反壓。

12.華榮(1608)：Q4傳產旺季＋年底作帳行情，早盤漲近6%。

13.上銀(2049)：營運長線看好、淡季不淡，外資昨回補，早盤漲逾6%，登1年來新高。

14.中興電(1513)：前10月EPS 1.83元，改寫近13年新高，早盤放量漲逾3.5%。

15.夠麻吉(8472)：澳台國際將收購股權，帶動股價不斷上攻，早盤續漲逾5%、改寫前高。

16.亞德客-KY(1590)：法人對Q4營收有信心，早盤漲逾3%、收復短均。

17.單井(3490)：昨獲外資買超相挺，晨盤一度觸頂，登近2個月高。

18.茂迪(6244)：太陽能揮別77事變烏雲，多頭攻勢再起，早盤反彈近4%，收復五日線。

19.瑞軒(2489)：新品馬力十足，明年營運喊衝，晨盤挾量走揚3%，站穩五日線。

20.中美晶(5483)：投信作帳行情啟動，今在連6買力挺下勁彈3%，重登5日線。

21.偉詮電(2436)：出貨強強滾抗遭列警示股陰霾，11月EPS賺贏上半年，買方不淡，早盤跳空直奔漲停。

22.通嘉(3588)：列警示股，上月EPS達0.18元，快充題材再度點火，股價飆上60.9元漲停。

23.愛普(6531)：外資昨逆風中買超，晨盤反彈上漲近4%，重返5日線。

24.敦泰(3545)：利多隨大盤回神迎掌聲，外資回補題材，早盤帶量上漲逾2.5%，曾再創72.6元之波段新高點。

25.陸海(5603)：不畏外資轉賣超，航運續航力足，爆量衝上22.25元漲停價。

26.揚秦(2755)：今轉上櫃，蜜月行情力拱，晨盤上漲逾12%，一度登上71元。

(時報資訊)