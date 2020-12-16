台積電ADR漲1.48%，回到歷史高檔，台積電(2330)跳空開高5元至509元，盤中再升至515元，明天除息前，股價再度走強。

針對外資報告指台積公司明年可能面臨客戶砍單、產能利用率下滑，台積電董事長劉德音昨表示，目前內部沒有看到這個現象，明年上半年狀況看起來比往年季節性的水準要好得多。

台積電ADR收在105.09美元，漲1.53美元，漲幅1.48%，換算每股為台幣598.17元。台積電周二收低在504元。今日開高走高，盤中大漲11元至515元，也帶動台股早盤反彈200點。

台積電預計本周四(17日)除息，配發今年第二季度的2.5元股利，為首度於股價衝500元高價後進行除息，受到關注。

最近有外資報告指出，蘋果iPhone 12將大砍台積電5奈米訂單，使台積公司明年第一季5奈米製程的稼動率將降至8成，且明年第2季可能進一步下滑。劉德音接受媒體訪問，除否認外資圈盛傳的砍單消息外，也強調2021上半年營運表現會比往年好。

針對市場憂心的重複下單問題表示，劉德音指出，產業正在改變，因地緣政治和貿易制裁關係，讓正常存貨的定義有新的層次，不能用過去的看法來看重複下單問題。

台積電於12月8日創下525元新高，隨後進行整理，今早開高走高，回到所有均線之上。

(時報資訊)