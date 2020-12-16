邱姓男子闖入中橫便道後失蹤40天今（16）日被尋獲；邱男家屬3天前還曾質疑管制人員撞死邱男，並控告谷關派出所長王繼生瀆職包庇，公然抨擊警消搜救過程處置不當；但在警消與民間團隊出動320人次，不放棄希望搜救下，邱男最後獲救；此事在PTT上引發熱烈討論，多數網友不認同家屬作法，認為已涉嫌誣告。

邱姓男子闖入中橫便道後失蹤40天今（16）日被尋獲；邱男家屬3天前還曾質疑管制人員撞死弟弟，並控告局谷關派出所長王繼生瀆職包庇。（警方提供）

找到了！騎士闖中橫便道跳崖失蹤40天 今凌晨山洞尋獲

邱男上月6日硬闖中橫便道管制區後，管制人員密錄器拍下他衝入隧道後失蹤，最初僅在隧道出口的對岸河床找到安全帽，邱男家屬質疑安全帽是「故佈疑陣」，懷疑管制人員在隧道內撞死邱男，邱男姐姐甚至在本月8日按鈴控告谷關派出所所長王繼生瀆職、包庇管制人員，但今日警消尋獲邱男後，她就改口說會撤告，並對警方道歉，感謝搜救人員。

王繼生遭控告後仍不放棄搜救，積極聯繫民間搜救團體到場救援，總計至12月16日止共出動警、消及民間救援團隊320人次，終於在今天尋獲到邱男。邱男姐姐第一時間就接獲王繼生通知，僅對外說，「弟弟已經平安，謝謝您們大家關心」，並感謝所有搜救人員、谷關所副所長、和平分局偵查隊隊長和警消同仁。

整起案件中，邱男家屬心急如焚，祭出50萬懸賞獎金，不斷對外呼籲，希望各界團體幫忙找人，邱男姐姐甚至說「我可以確定，我弟是在隧道裡面被管制人員帶走。他們搜救的跟我們講說，這根本不是失蹤，這是他殺。」如今改口說感謝搜救人員，此事在PTT Gossiping版上引發熱烈討論，許多網友質疑家屬態度。

邱男家屬曾質疑管制人員撞死邱男，並控告局谷關派出所長王繼生瀆職包庇，如已已尋獲邱男，網路上罵聲不斷。（圖／翻攝自PTT）

邱男家屬曾質疑管制人員撞死邱男，並控告局谷關派出所長王繼生瀆職包庇，如已已尋獲邱男，網路上罵聲不斷。（圖／翻攝自PTT）

有網友說「家屬當初氣憤要提告，怎麼態度前後差這麼多」、「家屬原本質疑管制人員撞死人的態度，真的會讓人心灰意冷」、「還好警消們沒有放棄，真的太辛苦、偉大了」、「最後確認沒有瀆職，但所長應該能提告誣告吧?」

(中時新聞網)