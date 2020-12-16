東北季風一波接著一波南下，迎風面北台灣雨下不停，讓人快發霉，氣象達人彭啟明今早在臉書PO出讓人更崩潰的消息，表示北部的雨至少持續會下到年底或明年初，讓網友哭了「我的老天啊，會暈倒」、「真是有夠正常的冬天」、「別再下雨了」。

氣象局今天持續發布北北基宜大雨特報，受東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及臺北市山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區需慎防坍方及落石。

彭啟明今早在臉書發文，表示今天北部持續有雨，「如果您不注意，一定會覺得每天都在下雨」，並預告東北季風的降雨至少會持續到年底或明年初，但明、後天(17、18日)有個短暫空檔，雨勢及範圍都會減少，可以把握這短暫的好天氣。

對此，網友看到這消息心情都糟透，「下到明年初，宜蘭下快3個多月了⋯」、「一早看到下到年底甚至到年初……」、「我快發霉，長香菇了」、「這是要怎麼活，做生意的苦哈哈」、「現在把雨下一下，過年不要下就好」、「這雨下去南部有多好」，彭啟明也留言回應網友「東北風的迎風面.....跑不掉啊」。

氣象局表示，周四白天到周五東北季風稍減弱，各地氣溫會進一步回升，周六至下周二另一波東北季風影響，北部及東北部天氣再轉涼，其他地區早晚亦轉涼，周末水氣較多，迎風面北部、東半部、恆春半島降雨機率提高，各地雲量也會增多，特別是基隆北海岸、大臺北山區、東北部降雨程度會比周五有感。

彭啟明今早PO文，表示北部的雨至少持續會到年底或明年初。(翻攝自 彭啟明臉書)

(中時新聞網)