餐飲股新軍揚秦國際（2755）16日以每股60元正式上櫃掛牌，開盤以71元開出、上漲18.33％，中籤戶若第一盤賣出，獲利近萬元，其後漲勢號雖收歛，仍維持10％左右，演出蜜月行情。

揚秦旗下擁有「麥味登」、「炸雞大獅」、「REAL真．Cafe．Bread」等3大連鎖品牌，截至11月底，麥味登全台共834家門市，炸雞大獅全球共27家，包括全台19家、海外18家，REAL在台設有5家直營店。2020年前11月自結合併營收13.49億元、年增達13.74％。前三季稅後淨利0.48億元、仍年增4.48％，每股盈餘（EPS）2.71元，優於去年同期2.59元，同店營收（SSSG）年增9.6％。

在正式走入資本市場後，揚秦將以「麥味登」及「炸雞大獅」2大品牌加盟體系，於台灣及海外同步拓展加盟店，以雙引擎驅動集團營運持續成長，執行長卓靖倫表示，過去三年，麥味登每年以平均110家至120家速度展店，2021年以重返1,000家店為目標，主要展店策略則為鼓勵既有優良加盟主區域精耕，總部將輔導開設第二或第三家門市，以複數展店策略增加動能。

揚秦旗下炸雞大獅今年第4季已正式開放國內加盟，並成功在淡水與新竹開設兩家加盟門市，卓靖倫表示，受疫情影響，海外授權速度放慢，明（2021）年疫情趨緩後將加快國內外展店全力衝刺，並以全球展店100家為2021年目標。

(工商 )