台股16日快速回神，開盤上漲76.72點，約9點45分衝上高點14,282.74點，盤中漲幅達1.5％，站回10日均線。其中，隨新冠疫苗於全球陸續開打，協助疫苗運輸題材大爆發，航空雙雄華航（2610）、長榮航（2618）股價連兩日展現激情，華航更在15日創逾兩年來新高後，一度攻上12.35元，續創新高。

衛福部15日指出，已透過COVAX平台取得新冠疫苗，並委託長榮航空進行貨機改裝，增加液態氮冷藏設備，隨時待命飛往歐美執行運送疫苗任務。法人表示，長榮日前已提報交通部及民航局，具備疫苗運送能量；至於華航目前則陸續接獲多家業者洽詢相關事宜，正積極安排中。

法人分析，華航為全台唯一獲CEIV國際認證（國際航空運輸協會醫藥品冷鏈運輸）之航空公司，未來將具備疫苗包機優勢。此外，華航隨著明年初將有三架777F貨機陸續加入，使貨運網絡更完整，可滿足全球疫苗配送需求。

(工商 )