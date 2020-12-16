受疫情影響，全球投資型態轉變，帶動投資人數位金融需求增加，台股電子交易占比連日攀升，富邦證券今年前3季線上開戶人數，更較去年同期成長約2倍，針對有信用交易需求的投資人，富邦證提供免臨櫃加開信用戶的線上服務，只要透過24小時皆可使用的「快速線上開戶」平台，讓投資人在家也可以輕鬆加開信用戶，掌握投資契機，理財更「融易」。

富邦證瞄準投資人更進一步的理財需求，「快速線上開戶」平台24小時提供投資人更便捷的開戶體驗，投資人可輕鬆在家完成加開信用戶，進一步參與信用交易，和普通買賣股票不一樣，信用交易具有槓桿屬性，投資人透過融資融券增加交易籌碼，運用適當的風險和管理技巧，信用交易可用來強化自己的投資策略，讓投資操作更靈活。

為幫助投資人體驗更進一步的交易策略，富邦證表示，自即日起至年底前推出「信用開戶GO好禮 融易理財更進一步」活動，新開信用戶成功且完成一筆信用交易，即可獲得7-ELEVEN商品卡100元（限量1,600人），達成活動指定任務還可再獲得Apple iPad Pro 11吋(2020年版)& Apple Pencil豪華大獎的抽獎機會。線上開立信用戶，讓投資人輕鬆在家，也能融易理財。

另外，富邦證也提醒投資人，股票市場變幻莫測，使用信用交易時，應謹檢視自己的投資目的，審慎評估自己的財力狀況。

(工商 )