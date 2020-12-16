雖然14舉行的美國總統大選選舉人團投票中，仍由民主黨拜登以306票之姿入主白宮，但總統川普仍堅持不願承認拜登勝選，並一再怪罪關鍵搖擺州之一的喬治亞州州長坎普（Brian Kemp）為何不推翻當地大選結果。另外，知名的挺川律師林伍德（Lin Wood）在推特上鼓吹川普要讓坎普坐牢，而川普本人也專貼了此貼文，引起外界關注。

一再鼓吹川普發動戒嚴並重新舉辦大選的林伍德也在推特上表示，要人民準備好糧食、水以及槍枝彈藥。

President Trump @realDonaldTrump is a genuinely good man. He does not really like to fire people. I bet he dislikes putting people in jail, especially “Republicans.”



He gave @BrianKempGA & @GaSecofState every chance to get it right. They refused. They will soon be going to jail. pic.twitter.com/7PMBLc8L2N — Lin Wood (@LLinWood) December 15, 2020

據《國會山莊》報導，大選後一直極力挺川、與川普一同聲稱「大選遭竊」但毫無根據指控的律師林伍德在推特上表示，「川普是真正的好人，他沒有真的很喜歡炒人魷魚，我打賭他不喜歡把人打入監獄，特別是『共和黨人』。川普給了坎普與喬州州務卿拉芬斯伯格（Brad Raffensperger）一次又一次機會，讓他修正大選結果，但他仍拒絕。坎普他們會很快入獄的！」。林伍德還將坎普與拉芬斯伯格的臉上修圖上了中共國旗口罩。

喬治亞州長以來一直為共和黨票倉的「紅州」。但即使川普一再聲稱當地選舉舞弊重生，而經過人工重新計票後，當地仍由拜登勝出。拉芬斯伯格先前也表示，全家都投給了川普，但沒想到如今在川普煽動下，不僅自己搬起黑鍋，全家也遭川粉暴力威脅。報導稱，川普的轉貼文，又是一次對兩位共和黨人的攻擊。

另外，先前曾鼓舞川普發動戒嚴並重新舉行大選的林伍在選舉人團投票當天在推特表示，要民眾做好安全準備，「備好足夠的水、糧食、手電筒與電池、蠟燭與收音機，以及憲法第二修正案中所允許攜帶武器」，並稱「川普仍是我們的總統，不是拜登」。

(中時新聞網)