「大船來了」主題公園模擬圖。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

位於南區健康路旁的公61預定地，占地近2公頃，將規畫為主題公園。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

位於南區健康路旁的公61預定地，占地近2公頃，暌違20年後，工務局終於跨局處完成原有臨時攤販遷離，近期啟動「大船來了」主題公園，投入近4000萬元，將於明年動工，成為全國首座「綠洲有船」特色公園。工務局表示，未來這座公園將為南區與運河末端標定一個嶄新城市空間與發展契機。

公61計畫區在1990年代因應城市發展，市府將其統籌規畫為「台南南區健康臨時攤販」，曾經上百餘攤位榮景，隨著安平工業區2000年後規模漸縮，市場也逐漸凋零，被遺忘在城市的發展邊陲上。這處公園用地，在市府考量城市總體發展後，密切與沒落的市場攤商協請遷移，經過多年努力，今年六月完成攤商全數搬遷，讓公61重新回到城市綠地定位，進而完整建構南區優質綠化生活圈樣貌。

工務局表示，公61位處三面臨路的完整街廓，周邊住宅居多，北端有水門宮，未來公園將會有近三公里的大小迴圈散步道，供居民散步運動，並與台積電攜手栽植逾300株原生種或馴化種喬木，也成為離家最近的植物學習園。同時徵詢當地社區意見後，公園內將有含無障礙停車格及親子停車格共80部車位以及24部機車停車格，供市民使用， 園內並新設含親子廁所的公共廁所，以仿清水模及綠色金屬支撐柱，將建物自然巧妙地融入公園景緻當中。

因應運河河畔地理特色，工務局也投入800萬元打造350坪的特色遊戲場域，以1661台灣船發想，打造一艘25＊12M的複合遊戲船，船體自下向上分為3層：地面層的船艙區、1.8-2.0公尺的甲板區以及5-8公尺瞭望塔；三節船體各自具攀網、大滑面滑梯及攀岩牆的挑戰區，中央上攀爬塔，仿台灣船雙桅分別建構5公尺及8公尺滑梯中控區，以及末端仿出海就戰的長約25公尺的雙軌滑索區。遊戲場兩側分有弧形花架與林蔭座椅，結合洗手洗腳池，可讓孩子們玩得盡興，也讓陪伴者在公園中舒心愉快。

(中時 )