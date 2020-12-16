NBA今天傳來驚天消息，那就是「字母哥」阿提托康波與公鹿完成5年2.28億美元的天價續約，字母哥也躍居NBA史上平均年薪、總合約最昂貴的球員。熱火當家球星吉米巴特勒聽到消息後戰意十足的表示，已經迫不急待地想要在球場上擊敗公鹿和阿提托康波了！

阿提托康波在上賽季衛冕了例行賽MVP，並且生涯首度獲選年度最佳防守球員殊榮，雖然季後賽公鹿遭到熱火淘汰，無緣取得爭奪總冠軍資格，但字母哥依舊是全聯盟最搶手的超級巨星，球季結束後傳出勇士、熱火、湖人都想要爭奪他，不過，公鹿拿出最大誠意，最終用NBA史上最大的合約順利留人。

然而這個消息卻讓吉米巴特勒戰鬥意志飆漲，「我不認為新賽季能夠繞過公鹿、塞爾提克、七六人以及暴龍，我們必須正面擊敗他們，然後在總冠軍賽挑戰湖人。」

吉米巴特勒強調，「東區有不少實力強大的球隊，但我沒在怕的，反而是更加興奮，我想和最好的球員們較量，我的隊友也是，那就是我們贏得尊重的方式。」

(中時 )