印尼今年7月時提出明年起移工輸出要「零付費」，引發我雇主不滿，勞動部表達希望與印尼勞動部討論此事，印尼也同意，但時間至今卻仍未敲定，勞動部常務次長林三貴今天出席「促進中高齡者及高齡者就業績優獎」受訪時指出，現在的進展是雙方都有意願一起來談，至於什麼時候談？第一次談的主題是什麼都還沒有確定。

據悉，印尼零付費意謂包括機票、簽證、護照等11項費用都將由我雇主負擔，上看7萬至10萬元。

林三貴指出，雙方都有意願是正面的事情，印尼方也表達願意透過視訊的方式來討論，但什麼時候談？第一次要談什麼主題，仍待工作階程的會議來確認；至於是否可能在12月底前完成第一次討論？他說，這是「我們的期待，但時間還沒敲定。」，也有可能不止一次，2次或3次才談得成。

至於印尼方是否可能在明年就啟動「零付費」？林三貴提及，日前勞動部部長許銘春說過希望雙方有討論、合作與共識時再來推動該政策。

(中時 )